Der DAX dürfte die Woche am Freitag schwach beenden. Knapp 30 Minuten vor Handelsbeginn signalisierte der X-DAX für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,2 Prozent auf 19.405 Punkte. Damit würde er an die Verluste der vergangenen Tage anknüpfen, die nur am Vortag von leichten Gewinnen unterbrochen wurde. Das Wochenminus im DAX könnte sich in der Folge auf rund 1,3 Prozent ausweiten. Von den internationalen Börsen kommen wenig Impulse. An der Wall Street stiegen am Donnerstag zwar Aktien im Technologiesektor, ...

