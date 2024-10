Der Energiekonzern will in Emden 200 Megawatt Elektrolyse-Leistung aufbauen. Die anfallende Abwärme soll als Fernwärme genutzt werden. Die EU hat Statkraft nun aufgefordert, in die Verhandlungen über die Förderung einzusteigen. Statkraft kann bei seinen Plänen zum Aufbau eines Wasserstoff-Produktionsstandorts im niedersächsischen Emden voraussichtlich auf die Unterstützung durch die EU zählen. Der norwegische Staatsbetrieb will an der Nordseeküste eine Elektrolyseleistung von 200 Megawatt aufbauen. Zudem plant Statkraft, Groß-Wärmepumpen mit insgesamt 50 Megawatt Leistung zu installieren. Damit ...

