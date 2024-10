© Foto: Lino Mirgeler/dpa



Schwere Stürme in den USA und Überschwemmungen in Europa gehen auch am Rückversicherer Münchener Rück nicht spurlos vorbei. Die Berenberg Bank stuft die Aktie auf Halten ab.Die Münchener Rück muss nach einem dritten Quartal voller Naturkatastrophen einen Dämpfer hinnehmen: Eine Gewinnwarnung des Rückversicherungsgiganten für die vergangenen 3 Monate belastet die Prognosen. Das Unternehmen meldete einen vorläufigen Quartalsgewinn von 900 Millionen Euro - deutlich unter dem Konsens der Analysten von 1,4 Milliarden Euro. Der Hauptgrund laut Management: eine außergewöhnlich hohe Anzahl und Schwere von Naturereignissen in Nordamerika, Europa und der Karibik, darunter die Hurrikans Helene und …