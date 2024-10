© Foto: Oliver Berg/dpa - dpa-Bildfunk



Adnoc hat nun offiziell die Annahmefrist für das geplante Übernahmeangebot für Covestro festgelegt und die entsprechenden Angebotsunterlagen veröffentlicht.Diese Annahmefrist beginnt am Freitag, den 25. Oktober, und endet am 27. November um Mitternacht Ortszeit Frankfurt am Main. Adnoc International, ein Tochterunternehmen des Ölkonzerns aus Abu Dhabi, hat heute die entsprechenden Angebotsunterlagen veröffentlicht, nachdem die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht grünes Licht gegeben hat. Das Übernahmeangebot sieht vor, dass Adnoc 62 Euro in bar für jede Aktie von Covestro zahlt, was einer Prämie von etwa 54 Prozent auf den Schlusskurs der Aktien am 19. Juni 2023 entspricht. Dies …