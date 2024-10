Barrick Gold und Mali - die Liebe zwischen dem Goldproduzenten und der Regierung von Mali hält sich in Grenzen. Barrick Gold die Anschuldigungen der malischen Regierung zurückgewiesen, wonach das Unternehmen sich nicht an die in einer kürzlich getroffenen Vereinbarung eingegangenen Verpflichtungen gehalten habe.Barrick sagte am Ende September, dass es an der Beilegung von Ansprüchen und Streitigkeiten über die Goldminen Loulo und Gounkoto arbeite, Tage nachdem die malischen Behörden vier Mitarbeiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...