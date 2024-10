Dem ohnehin schwer gebeutelten Industriekonzern Thyssenkrupp steht neuer Ärger bevor. Die Gewerkschaft IG Metall droht in der deutschen Metall- und Elektroindustrie mit Warnstreiks ab dem kommenden Dienstag. Die Aktie des Industriekonzerns hat sich seit Jahresbeginn in etwa halbiert - und ein Ende der Misere ist bislang nicht in Sicht."Unsere Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben haben das hohe Bedürfnis, den Arbeitgebern den Ernst der Lage zu demonstrieren. Warnstreiks in den Betrieben sind ...

