The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 25.10.2024.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 25.10.2024

.

ISIN Name

CA09075T1075 BIOCURE TECHNOLOGY INC.

CA58471K1030 MEDICUS PHARMA LTD.

CA92643V2003 VICTORY BATTERY MET.CORP.

NL0015000CZ2 EBUSCO HOLDING N.V. EO 1

US0441038694 ASHFORD HOSPIT.TRUST

US92838J2024 VISION SENSING ACQ. UT

XS1490159495 IHO VERW.GMBH 16/26 REG.S

XS2004451121 IHO VERW.GMBH 19/27 REG.S

© 2024 Xetra Newsboard