Wien (pta/25.10.2024/20:15) - Die BAWAG Group freut sich bekannt zu geben, dass sie alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten hat, um den Erwerb der Knab, einer Bank mit Sitz in den Niederlanden, zu vollziehen. Das Closing der Transaktion wird in den kommenden Tagen erwartet.

Diese Akquisition stellt einen bedeutenden Meilenstein für die BAWAG Group dar, da sie damit ihre Präsenz im niederländischen Retail- und SME-Bankensektor, einem ihrer europäischen Kernmärkte, ausbaut. Mit der etablierten Marktposition und dem Kundenstamm von Knab erweitert die Transaktion das Angebot der BAWAG Group im Retail- und KMU-Bereich und schafft eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum.

Per Ende Q2 2024 verfügte Knab über eine Bilanzsumme von 17,6 Mrd. EUR, hauptsächlich in Form von niederländischen Hypothekarkrediten, 12,3 Mrd. EUR an Kundeneinlagen und 2,5 Mrd. EUR an Pfandbriefen (Covered Bonds). Nach Abschluss der Transaktion wird die BAWAG Group mit dem Führungsteam von Knab zusammenarbeiten, um das Retail- und SME-Geschäft in den Niederlanden weiter auszubauen. Die zusätzliche operative Unterstützung und die finanziellen Ressourcen der BAWAG Group werden es Knab ermöglichen, ihre Dienstleistungen weiter zu verbessern und gleichzeitig von der Stärke einer größeren Bankengruppe zu profitieren.

Anas Abuzaakouk, CEO, kommentierte: "Wir freuen uns über den Erwerb von Knab und die vielen Möglichkeiten, die sich daraus für den Konzern ergeben. Das Produktangebot, die Marktpräsenz, der Kundenstamm und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter passen strategisch hervorragend zu uns. Wir freuen uns, auf der starken Marke Knab aufbauen zu können und sind zuversichtlich, das Wachstum der Bank weiter voranzutreiben und das derzeitige Produktangebot zu erweitern, das auf Girokonten, Hypotheken und Sparprodukte für einen großen und vielfältigen Kundenstamm fokussiert ist. Ich freue mich, das gesamte Team willkommen zu heißen, auf die zukünftige Zusammenarbeit sowie auf zukünftiges Wachstum."

Über die BAWAG Group

Die BAWAG Group AG ist die börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien, Österreich und betreut 2,1 Millionen Privat-, KMU- und Firmenkunden sowie Kunden des öffentlichen Sektors in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Westeuropa sowie den USA. Der Konzern bietet unter diversen Marken und über unterschiedliche Vertriebswege ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie.

Diese Aussendung sowie weitere Informationen, darunter auch Finanz- und sonstige Informationen für Investoren, sind auf der Investor-Relations-Website der BAWAG Group unter https://www.bawaggroup.com/IR verfügbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" über die Finanz- und Ertragslage, die Geschäftspläne und die zukünftige Entwicklung der BAWAG Group. Wörter wie "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "erwartet", "prognostiziert", "beabsichtigt", "plant", "rechnet mit", "kann", "wird", "sollte", "würde", "könnte" und andere ähnliche Ausdrücke sollen diese zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten ab-weichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche Bedingungen, das regulatorische Umfeld, Kreditkonzentrationen, Lieferanten, Mitarbeiter, Technologie, Wettbewerb und Zinssätze. Die Empfänger werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten Ergebnissen abweichen können. Weder die BAWAG Group noch ihre verbundenen Unternehmen, Berater oder Vertreter haften in irgendeiner Weise (durch Fahrlässigkeit oder anderweitig) für Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Veröffentlichung bzw. ihres Inhalts oder in sonstiger Weise in Verbindung mit dieser Veröffentlichung ergeben. Die vorliegende Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und gilt weder gänzlich noch teilweise als Grundlage eines Vertrages oder Verpflichtung jeglicher Art. Diese Erklärung wurde ausdrücklich zu dem Zweck der Berufung auf "Safe-Harbor-Bestimmungen" aufgenommen.

Financial Community: Jutta Wimmer (Head of Investor Relations) Tel: +43 (0) 5 99 05-22474 IR-Hotline: +43 (0) 5 99 05-34444 E-Mail: investor.relations@bawaggroup.com

Medien: Manfred Rapolter (Head of Corporate Affairs) Tel: +43 (0) 5 99 05-31210 E-Mail: communications@bawaggroup.com

Dieser Text steht auch zum Download auf unserer Website bereit: https://www.bawaggroup.com

