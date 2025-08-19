PTA-DD: BAWAG Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Anzeige
WKN: A2DYJN | ISIN: AT0000BAWAG2 | Ticker-Symbol: 0B2
Tradegate
19.08.25 | 18:30
115,20 Euro
+0,17 % +0,20
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
ATX
STOXX Europe 600
Dow Jones News
19.08.2025 18:33 Uhr
127 Leser
Artikel bewerten:
(0)

BAWAG Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Wien (pta000/19.08.2025/18:00 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                 Tina Reich 
   2                Grund der Meldung                        
a)      Position/Status                           Mitglied des Aufsichtsrats 
b)      Erstmeldung                               
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                 BAWAG Group AG 
b)      LEI                                 529900S9YO2JHTIIDG38 
   4           Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften                   
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments       Aktie 
        Kennung                               AT0000BAWAG2 
b)      Art des Geschäfts                          Kauf 
c)      Preis(e)                               Volumen 
        114,99 EUR                              370 units 
d)      Aggregierter Preis                          Aggregiertes Volumen 
        114,99 EUR                              370 units 
e)      Datum des Geschäfts                         18.08.2025 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                          Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      BAWAG Group AG 
           Wiedner Gürtel 11 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   BAWAG Group Compliance 
Tel.:         +43 (0)664 88825298 
E-Mail:        securities-compliance@bawaggroup.com 
Website:       www.bawaggroup.com 
ISIN(s):       AT0000BAWAG2 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1755619200166 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2025 12:00 ET (16:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
