PTA-DD: BAWAG Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Wien (pta000/12.02.2026/18:41 UTC+1) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Anas Abuzaakouk 2 Grund der Meldung a) Position/Status Chief Executive Officer b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name BAWAG Group AG b) LEI 529900S9YO2JHTIIDG38 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung AT0000BAWAG2 b) Art des Geschäfts Erhalt von Aktien im Rahmen von Aktienprogrammen c) Preis(e) Volumen 0,00 EUR 108.268 units d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 0,00 EUR 108.268 units e) Datum des Geschäfts 09.02.2026 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
(Ende)
