Donnerstag, 12.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
WKN: A0D9SU | ISIN: AT0000606306 | Ticker-Symbol: RAW
Tradegate
12.02.26 | 18:22
42,220 Euro
-2,90 % -1,260
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
ATX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
42,08042,30019:03
42,08042,28019:03
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BAWAG GROUP
BAWAG GROUP AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BAWAG GROUP AG134,00-5,10 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG42,220-2,90 %
VOESTALPINE AG44,920-0,04 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.