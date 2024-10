Mercedes-Benz und BMW haben mit ihrem Joint Venture Ionchi den Aufbau von Schnellladeparks in China gestartet. Die ersten sieben Standorte wurden nun in Betrieb genommen. Bis Ende 2026 sollen ganze 1.000 Schnellladestandorte mit insgesamt 7.000 Ladepunkten in 100 chinesischen Städten entstehen. Das gemeinsame Ladenetz hatten BMW und Mercedes erstmals im November 2023 vorgestellt. Im Januar dieses Jahres erfolgte dann das grüne Licht aus Brüssel - ...

