Tesla mit mega-starken Earnings und Ausblick | Aktie explodiert auf der Oberseite

Tesla (Ticker: TSLA) legte vergangene Woche Mittwoch Quartalszahlen vor, die vielfach unter Tradern und Investoren folgend auf das Robotaxi-Event mit Spannung erwartet wurden - und die anschließende Kursrallye von über 20% am Donnerstag und Freitag lässt erahnen, dass Tesla positiv überraschen konnte, das Kursplus am Donnerstag folgend auf die Quartalszahlen entsprach in der Tat dem besten Tag für die Aktie seit 2013.

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.