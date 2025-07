Der DAX ist am Montag stark in die neue Woche gestartet. Er ging am Ende mit einem Plus von 1,2 Prozent bei 24.073,67 Zählern aus dem Handel. Zum Start in den heutigen Dienstag dürfte es allerdings wieder ein paar Punkten nach unten gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex 0,3 Prozent tiefer auf 24.010 Zähler.Im Blickpunkt bleibt weiter die US-Zollpolitik. Am Montag hatte Trump die Frist für neue Zölle gegen mehrere Länder und auch die Europäische Union von diesem Mittwoch auf den 1. ...

