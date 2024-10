Vattenfall hat den Handwerksbetrieb Geosolar aus Fredersdorf bei Berlin gekauft. Damit will der Energiekonzern sein Geschäft in der Installation von Wärmepumpen, Solaranlagen und Wallboxen ausbauen. "Insbesondere bei Ein- und Zweifamilienhäusern" will Vattenfall sich ein eigenes Geschäft mit der Installation von Wärmepumpen, Solaranlagen, Wallboxen und Batteriespeichern aufbauen. Genau darauf ist die Geosolar-Gruppe mit rund 90 Mitarbeitenden spezialisiert. Das Unternehmen mit Sitz in Fredersdorf-Vogelsdorf ...

