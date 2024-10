Zürich - Rüebli, Äpfel und Tomaten zum Tiefpreis: Mit Preissenkungen will die Migros den Discountern die Stirn bieten und Kunden zurückgewinnen. Dass dies den Gewinn schmälert, nimmt sie in Kauf. Die Führung der kriselnden Detailhändlerin mit dem orangen M hat am Montag die Eckpfeiler ihrer neuen Supermarktstrategie vorgestellt. Mit neuen Filialen, modernisierten Läden und vor allem tieferen Preisen will die Migros die Kundschaft wieder von sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...