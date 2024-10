Pressemitteilung des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.:

Königsblau veröffentlicht Rumpfgeschäftsbericht für den Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2024

- Schalke 04 erzielt ausgeglichenes Ergebnis und prognostiziert Gewinn

Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. hat am Montag (28.10.) die Zahlen für das Rumpfgeschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Aufgrund einer Satzungsänderung auf der Mitgliederversammlung 2023 beginnt das Geschäftsjahr der Knappen fortan am 1. Juli eines Kalenderjahres und endet am 30. Juni des Folgejahres. Die vorgestellten Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024, die Vorjahresangaben umfassen hingegen die Zeitspanne vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023. Demnach sind beide Perioden nur eingeschränkt vergleichbar.

"Eine saisonale Betrachtung haben wir intern schon immer vorgenommen - sportliche Performanz und finanzielles Ergebnis beziehen sich so auch auf den identischen Zeitraum, daher ergibt die Umstellung absolut Sinn. Wir schaffen damit nicht nur mehr Transparenz, sondern ermöglichen zukünftig auch eine verbesserte Vergleichbarkeit und Analyse unserer Ergebnisse", erklärt Christina Rühl-Hamers, Mitglied ...

