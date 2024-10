Nasdaq Helsinki Ltd: Change of market segment for instruments issued by Nordea Bank Abp

As from October 29, 2024, the following instruments issued by Nordea Bank Abp will change market segment according with below. Long Name ISIN Current Market Segment New Market Segment -------------------------------------------------------------------------------- BEAR ROKU X1 NORDNET F SE00232647 HEL LEVERAGE CERTIFICATES HEL LEV US XAE 18 EXTEND E -------------------------------------------------------------------------------- BEAR ROKU X2 NORDNET F SE00232650 HEL LEVERAGE CERTIFICATES HEL LEV US XAE 95 EXTEND E -------------------------------------------------------------------------------- BEAR ROKU X3 NORDNET F SE00232654 HEL LEVERAGE CERTIFICATES HEL LEV US XAE 67 EXTEND E -------------------------------------------------------------------------------- BEAR ROKU X4 NORDNET F SE00232668 HEL LEVERAGE CERTIFICATES HEL LEV US XAE 61 EXTEND E -------------------------------------------------------------------------------- BEAR ROKU X5 NORDNET F SE00232672 HEL LEVERAGE CERTIFICATES HEL LEV US XAE 40 EXTEND E -------------------------------------------------------------------------------- BULL ROKU X2 NORDNET F SE00232643 HEL LEVERAGE CERTIFICATES HEL LEV US XAE 04 EXTEND E -------------------------------------------------------------------------------- BULL ROKU X3 NORDNET F SE00232638 HEL LEVERAGE CERTIFICATES HEL LEV US XAE 92 EXTEND E -------------------------------------------------------------------------------- BULL ROKU X4 NORDNET F SE00232664 HEL LEVERAGE CERTIFICATES HEL LEV US XAE 73 EXTEND E -------------------------------------------------------------------------------- BULL ROKU X5 NORDNET F SE00232660 HEL LEVERAGE CERTIFICATES HEL LEV US XAE 51 EXTEND E -------------------------------------------------------------------------------- BEAR BLACKROCK X1 SE00232644 HEL LEVERAGE CERTIFICATES HEL LEV US XAE NORDNET F 29 EXTEND E -------------------------------------------------------------------------------- BEAR BLACKROCK X2 SE00232648 HEL LEVERAGE CERTIFICATES HEL LEV US XAE NORDNET F 25 EXTEND E -------------------------------------------------------------------------------- BEAR BLACKROCK X3 SE00232652 HEL LEVERAGE CERTIFICATES HEL LEV US XAE NORDNET F 02 EXTEND E -------------------------------------------------------------------------------- BEAR BLACKROCK X4 SE00232665 HEL LEVERAGE CERTIFICATES HEL LEV US XAE NORDNET F 98 EXTEND E -------------------------------------------------------------------------------- BEAR BLACKROCK X5 SE00232669 HEL LEVERAGE CERTIFICATES HEL LEV US XAE NORDNET F 78 EXTEND E -------------------------------------------------------------------------------- BULL BLACKROCK X2 SE00232640 HEL LEVERAGE CERTIFICATES HEL LEV US XAE NORDNET F 07 EXTEND E -------------------------------------------------------------------------------- BULL BLACKROCK X3 SE00232636 HEL LEVERAGE CERTIFICATES HEL LEV US XAE NORDNET F 03 EXTEND E -------------------------------------------------------------------------------- BULL BLACKROCK X4 SE00232661 HEL LEVERAGE CERTIFICATES HEL LEV US XAE NORDNET F 76 EXTEND E -------------------------------------------------------------------------------- BULL BLACKROCK X5 SE00232657 HEL LEVERAGE CERTIFICATES HEL LEV US XAE NORDNET F 80 EXTEND E -------------------------------------------------------------------------------- BEAR NIKOLA X1 NORDNET SE00232646 HEL LEVERAGE CERTIFICATES HEL LEV US XAE F 68 EXTEND E -------------------------------------------------------------------------------- BEAR NIKOLA X2 NORDNET SE00232650 HEL LEVERAGE CERTIFICATES HEL LEV US XAE F 38 EXTEND E -------------------------------------------------------------------------------- BEAR NIKOLA X3 NORDNET SE00232654 HEL LEVERAGE CERTIFICATES HEL LEV US XAE F 18 EXTEND E -------------------------------------------------------------------------------- BEAR NIKOLA X4 NORDNET SE00232668 HEL LEVERAGE CERTIFICATES HEL LEV US XAE F 12 EXTEND E -------------------------------------------------------------------------------- BEAR NIKOLA X5 NORDNET SE00232671 HEL LEVERAGE CERTIFICATES HEL LEV US XAE F 74 EXTEND E -------------------------------------------------------------------------------- BULL NIKOLA X2 NORDNET SE00232642 HEL LEVERAGE CERTIFICATES HEL LEV US XAE F 47 EXTEND E -------------------------------------------------------------------------------- BULL NIKOLA X3 NORDNET SE00232638 HEL LEVERAGE CERTIFICATES HEL LEV US XAE F 35 EXTEND E -------------------------------------------------------------------------------- BULL NIKOLA X4 NORDNET SE00232664 HEL LEVERAGE CERTIFICATES HEL LEV US XAE F 16 EXTEND E -------------------------------------------------------------------------------- BULL NIKOLA X5 NORDNET SE00232659 HEL LEVERAGE CERTIFICATES HEL LEV US XAE F 96 EXTEND E -------------------------------------------------------------------------------- For further information concerning this exchange notice please contact Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260