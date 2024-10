Vorstandsposten bei börsennotierten Unternehmen und Trainerjobs in der Bundesliga haben offenbar mehr Gemeinsamkeiten als gedacht. Zwei Gewinnwarnungen innerhalb von drei Monaten haben jedenfalls gereicht, um den bisherigen Knaus Tabbert-CEO Wolfgang Speck so schnell es geht von seiner Tätigkeit zu entheben. Offiziell verlässt er den Hersteller von Reisemobilen aus "persönlichen Gründen". Von der Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Esther ... The post Aktuell zu Ihren Aktien: Knaus Tabbert, Solutiance appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...