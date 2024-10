Vancouver, British Columbia, Kanada, 28. Oktober 2024 - Uranium Royalty Corp. (NASDAQ: UROY, TSX: URC) ("URC" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-royalty-corp/) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine bestehende Royalty auf den Uranprojekten Millennium und Cree Extension in Saskatchewan, Kanada (die "Projekte") von einem außenstehenden Industriegasunternehmen für einen Gesamtbetrag von 6 Mio. $ in bar erworben hat.

Eckpunkte:

- Bei der erworbenen Royalty handelt es sich um eine Nettogewinnbeteiligung (NPI) von 10 % an einer ungefähren Beteiligung von 20,6955 % an den Projekten. Die Royalty wird fällig, nachdem alle qualifizierten Vorproduktionsausgaben, die nach der Festlegung der Royalty anfallen, wieder hereingeholt worden sind.

- Das Projekt Millennium beherbergt eine angedeutete Mineralressource von 75,9 Millionen Pfund U3O8 bei einem Durchschnittsgehalt von 2,39 % U3O8 und eine vermutete Ressource von 29,0 Millionen Pfund U3O8 bei einem Durchschnittsgehalt von 3,19 % U3O8, womit es zu den größten unerschlossenen Uranprojekten weltweit zählt. (1)

- Cameco Corporation Inc. ("Cameco"), der Betreiber der Projekte, reichte im Jahr 2009 einen Antrag auf ein Umweltverträglichkeitsgutachten ("EIS") für das Projekt ein, das voraussichtlich 150.000 bis 200.000 Tonnen Erz pro Jahr produzieren wird und eine potenzielle Lebensdauer der Mine von 10 Jahren hat.(2)

- Durch den Erwerb der Royalty auf diesen beiden Projekten erhält URC Zugang zu etwa 12.800 Hektar Land im äußerst viel versprechenden Athabasca-Becken, mit angesehenen Betreibern und in einem der besten Bergbaurechtsgebiete der Welt.

Anmerkung 1: Die Ressourcenschätzungen basieren auf einer 100 %-Basis und wurden aus dem Jahresbericht von Cameco für das Jahr mit Ende 31. Dezember 2023 zusammengefasst.

Anmerkung 2: Basierend auf Informationen auf der Website von Cameco.

Scott Melbye, Chief Executive Officer von URC, sagte: "Wir sind begeistert vom Erwerb dieser bedeutenden Royalty auf den Projekten Millennium und Cree Extension. Cameco hat bereits beträchtliche Entwicklungsarbeiten auf dem Projekt Millennium durchgeführt und es ist nach wie vor eines der größten nicht entwickelten Projekte im Portfolio von Cameco. Es stellt einen wichtigen potenziellen Beitrag zur künftigen globalen Produktionspipeline dar. Die Transaktion ist ein weiteres Beispiel für unsere Fähigkeit, die Erfahrung und die Netzwerke des URC-Teams zu nutzen, um wertsteigernde Uran-Royalty-Transaktionen zu finden und durchzuführen."

Das Projekt Millennium

Das Projekt Millennium ist ein konventionelles Uranprojekt im fortgeschrittenen Stadium, das sich 36 km nordwestlich von Camecos Aufbereitungsanlage Key Lake in Saskatchewan, Kanada, befindet. Das Projekt ist ein Joint Venture zwischen Cameco und Japan Canada Uranium ("JCU"). Der Anteil von Cameco wird mit 69,9 % angegeben, und Cameco ist der Betreiber des Projekts. Cameco ist einer der weltweit größten Anbieter des Uranbrennstoffs, der für die Energieversorgung einer emissionsfreien Welt benötigt wird. JCU ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Schwerpunkt auf dem Athabasca-Becken in Saskatchewan, das sich im gemeinsamen Besitz von Uranium Energy Corp. und Denison Mines Corp. ("Denison") befindet.

Cameco hat bekannt gegeben, dass das Projekt Millennium geschätzte Ressourcen von 1,4 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 2,39 % U3O8 für insgesamt 75,9 Millionen Pfund U3O8 in der Kategorie angedeutet und 0,4 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 3,19 % U3O8 für insgesamt 29,0 Millionen Pfund U3O8 in der Kategorie vermutet beherbergt. Diese Schätzungen werden auf einer 100 %-Basis gemeldet.

Cameco hat bekannt gegeben, dass es im Jahr 2009 einen Entwurf eines Umweltverträglichkeitsgutachtens für das Projekt eingereicht hat, der eine erwartete Produktion von 150.000 bis 200.000 Tonnen Erz pro Jahr und eine potenzielle Lebensdauer der Mine von 10 Jahren vorsah. Cameco entschied sich am 15. Mai 2014, den EIS-Antrag aufgrund der damaligen Marktbedingungen zurückzuziehen.

Abbildung 1 - Lage der Lagerstätte Millennium - Quelle: Website der Cameco Corporation

Das Projekt Cree Extension

Das Projekt Cree Extension ist ein Projekt im Explorationsstadium, das sich 36 km nordwestlich von Camecos Aufbereitungsanlage Key Lake befindet. Das Projekt ist ein Joint Venture zwischen Cameco, Orano Canada Inc. und JCU. Das Land liegt westlich des Projekts Wheeler River von Denison und südwestlich des Projekts McArthur River von Cameco.

Die Royalty auf Millennium und Cree Extension

Bei der Royalty handelt es sich um eine Nettogewinnbeteiligung (NPI) von 10 % an einer ungefähren Beteiligung von 20,6955 % an den Projekten, wobei diese Beteiligung im Jahr 1992 an die derzeitigen Eigentümer übertragen wurde. Als gewinnabhängige NPI-Beteiligung wird die erworbene Royalty auf der Grundlage der erzielten Einnahmen berechnet, wobei bestimmte Ausgaben und Kosten abgezogen werden, zu denen auch kumulierte Kostenrechnungen, einschließlich Entwicklungskosten, gehören.

Über Uranium Royalty Corp.

Uranium Royalty Corp. ist das weltweit einzige börsennotierte Unternehmen, das sich auf Royalties und Streams mit Schwerpunkt Uran spezialisiert hat. URC bietet Anlegern eine Beteiligung an der Entwicklung der Uranrohstoffpreise durch strategische Akquisitionen von Uranbeteiligungen, einschließlich Royalties, Streams, Schulden und Aktien von Uranunternehmen, sowie durch den Besitz von physischem Uran. Das Unternehmen ist als Kapitalgeber für eine Branche gut positioniert, die massive Investitionen in globale Produktionskapazitäten benötigt, um den wachsenden Bedarf an Uran als Brennstoff für kohlenstofffreie Atomenergie zu decken. URC verfügt über umfassende Branchenkenntnisse und Fachwissen, um Investitionsmöglichkeiten in der Uranindustrie zu identifizieren und zu bewerten. Das Management und der Board of Directors des Unternehmens bestehen aus Personen, die zusammen über jahrzehntelange Erfahrung im Uran- und Kernenergiesektor verfügen, einschließlich spezifischer Fachkenntnisse in den Bereichen Minenfinanzierung, Projektfindung und -bewertung, Minenentwicklung sowie Uranverkauf und -handel.

Kontakt:

Scott Melbye - Chief Executive Officer

E-Mail: mailto:smelbye@uraniumroyalty.com

Investor Relations:

Gebührenfrei: 1.855.396.8222

E-Mail: mailto:info@uraniumroyalty.com

Website: http://www.UraniumRoyalty.com

Firmensitz:

1188 West Georgia Street, Suite 1830,

Vancouver, BC, V6E 4A2

Telefon: 604.396.8222

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Anmerkung zur technischen Offenlegung

Darcy Hirsekorn, der Chief Technical Officer des Unternehmens, hat die Erstellung der in dieser Präsentation enthaltenen technischen Informationen beaufsichtigt und geprüft. Er verfügt über einen B.Sc. in Geologie von der University of Saskatchewan, ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und ist als professioneller Geowissenschaftler in Saskatchewan registriert.

Sofern nicht anders angegeben, stammen die hierin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen über das Projekt Millennium von der Website von Cameco, http://www.cameco.com, und dem Jahresinformationsblatt für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr, das im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ verfügbar ist.

Als Inhaber von Royalties hat das Unternehmen, wenn überhaupt, nur begrenzten Zugang zu den Liegenschaften, an denen es beteiligt ist. Das Unternehmen verlässt sich im Allgemeinen auf öffentlich zugängliche Informationen über diese Liegenschaften und die damit verbundenen Tätigkeiten und hat im Allgemeinen keine Möglichkeit, diese Informationen unabhängig zu überprüfen. Darüber hinaus können sich solche öffentlich zugänglichen Informationen auf ein größeres Liegenschaftsgebiet beziehen als das, an dem das Unternehmen beteiligt ist.

Sofern nicht anders angegeben, wurden die hierin enthaltenen oder in Bezug genommenen technischen und wissenschaftlichen Informationen gemäß NI 43-101 erstellt, der sich erheblich von den Anforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission unterscheidet, die für inländische Emittenten in den USA gelten. Dementsprechend sind die in dieser Pressemitteilung enthaltenen oder in Bezug genommenen wissenschaftlichen und technischen Informationen möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Offenlegungsanforderungen der SEC unterliegen. "Vermutete Mineralressourcen" sind mit großer Ungewissheit hinsichtlich ihrer Existenz und hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen und rechtlichen Machbarkeit behaftet. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle oder ein Teil einer vermuteten Mineralressource jemals in eine höhere Kategorie hochgestuft werden können.

Vorausschauende Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß der Definition in den geltenden Wertpapiergesetzen darstellen, einschließlich jener, die sich auf die offengelegten Erwartungen des Betreibers der Projekte beziehen, einschließlich der Erwartungen hinsichtlich der Projekte und der Geschäftspläne des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder voraussieht. Wenn in dieser Pressemitteilung Wörter wie "schätzt", "erwartet", "plant", "geht davon aus", "wird", "glaubt", "beabsichtigt", "sollte", "könnte", "dürfte" und andere ähnliche Begriffe verwendet werden, sollen diese zukunftsgerichteten Informationen gekennzeichnet werden. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen darstellen, spiegeln die aktuellen Erwartungen und Überzeugungen der Unternehmensleitung wider. Diese Aussagen sind mit erheblichen Unsicherheiten, bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, so dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens und seiner Branche erheblich von denen abweichen können, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Sie sollten nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden und sind nicht unbedingt ein genauer Hinweis darauf, ob solche Ergebnisse erreicht werden oder nicht. Eine Reihe von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen vorausblickenden Informationen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risiken, die mit Royalty-Unternehmen verbunden sind, die Volatilität des Uranpreises, die Risiken im Zusammenhang mit den Betreibern der Projekte, die den bestehenden und geplanten Beteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, und jene anderen Risiken, die in den Unterlagen der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der U.S. Securities and Exchange Commission beschrieben sind. Diese Risiken sowie andere Risiken könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Informationen öffentlich zu revidieren, um sie an spätere Ereignisse oder Umstände anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77274Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77274&tr=1



