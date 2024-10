Die ON Semiconductor-Aktie gerät unter Druck, nachdem das Unternehmen seine Quartalszahlen vorgelegt hat. Im dritten Quartal 2024 verzeichnete der Halbleiterhersteller einen deutlichen Umsatzrückgang auf 1,76 Milliarden US-Dollar, was einem Minus von 19% gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Trotz der rückläufigen Erlöse konnte ON Semiconductor eine solide Bruttomarge von 45,4% erzielen. Der Gewinn pro Aktie lag bei 0,93 US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten.

Ausblick für das vierte Quartal

Für das laufende vierte Quartal prognostiziert das Management einen Umsatz zwischen 1,71 und 1,81 Milliarden US-Dollar. Die Bruttomarge soll sich auf 44% bis 46% belaufen. Diese verhaltene Prognose sorgt für Verunsicherung bei den Anlegern. An der Börse reagierte die ON Semiconductor-Aktie mit einem Kursrückgang von über 5%. Trotz der aktuellen Herausforderungen betont das Unternehmen, weiterhin in Wachstumsbereiche wie Automotive und industrielle Anwendungen zu investieren, um langfristig Marktanteile zu gewinnen.

ON Semiconductor Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...