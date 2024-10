Der DAX hat sich am Montag erneut von seiner freundlichen Seite gezeigt. Er ging am Ende mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 19.531,62 Zählern aus dem Handel. Am heutigen Dienstag dürfte sich der DAX zunächst kaum bewegen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen knapp sechs Punkte tiefer bei 19.526 Punkten.Anleger zeigen sich vor einigen wichtigen Termine, die in den kommenden Tagen bevorstehen, zurückhaltend. Mehrere US-Technologieriesen legen ihre Quartalszahlen vor, der monatliche ...

