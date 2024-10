Nach Kursverlusten von 0,6% am Freitag ging es für die BMW-Aktie gestern um weitere 0,6% auf 75,52 EUR zurück. Rückblick: Die BMW-Aktie war am vergangenen Donnerstag zwar bis auf 78,54 EUR gestiegen, konnte den Mehrfach-Widerstand aus der Juli-Abwärtstrendgerade, dem Volumenmaximum und der 50-Tage-Linie aber nicht per Handelsschluss ...

