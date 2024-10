Ein Konsortium mit Beteiligung des Sportunternehmens PUMA hat das erste Kleidungsstück vorgestellt, das in einem biologischem Recyclingprozess zu 100 aus Textilabfällen hergestellt wurde. Dieser Prozess wurde vom französischen Unternehmen CARBIOS entwickelt.

Als Teil des Projekts wurde ein weißes T-Shirt aus farbigen und gemischten Textilabfällen hergestellt. Mit der Biorecycling-Technologie von CARBIOS wird Polyester mit Hilfe von Enzymen in seine Grundbausteine zerlegt, die in biorecycelten Polyester umgewandelt werden. Die Qualität der recycelten Textilien ist mit der von neuem erdölbasiertem Polyester vergleichbar.

"PUMAs Wunsch ist es, dass 100 unseres Polyesters aus Textilabfällen stammt. Die heutige Ankündigung ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg, das zu erreichen und unsere Industrie kreislauffähiger zu machen," sagte Anne-Laure Descours, Chief Sourcing Officer bei PUMA. "Wir müssen jetzt zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass wir diese Technologie ausbauen können, um die größtmögliche Wirkung zu erzielen. Wir freuen uns, Teil dieses Durchbruchs zu sein und neue Standards für das Faser-zu-Faser-Recycling zu setzen."

Das Ziel des Konsortiums ist es, gemeinsam den kreislaufwirtschaftlichen Wandel der Textilindustrie voranzutreiben und die enzymatische Depolymerisationstechnologie von CARBIOS weiterzuentwickeln, um ein 100%iges "Faser-zu-Faser"-Recycling zu erreichen. Dadurch können Textilabfälle Erdöl als Rohstoff für die Herstellung von Polyestertextilien ersetzen, die ihrerseits wieder zu Rohstoffen werden, wodurch ein kreislaufwirtschaftlicher Prozess in Gang gesetzt wird. Ein zusätzlicher Vorteil ist eine geringere CO2-Bilanz und die Reduzierung von Abfällen, die ansonsten auf Deponien oder in Verbrennungsanlagen landen würden.

"Es mag wie ein gewöhnliches T-Shirt aussehen, aber täuschen Sie sich nicht, die Technologie dahinter ist außergewöhnlich," sagte CARBIOS CEO Emannuel Ladent. "Das "Faser-zu-Faser"-Recycling ist eine technologische Meisterleistung. CARBIOS hätte es nicht allein schaffen können. Dank der Zusammenarbeit mit unseren Partnern haben wir gemeinsam viele technische Hürden überwunden und das weltweit erste enzymatisch recycelte T-Shirt hergestellt, das vollständig aus biologisch recycelten Fasern besteht."

Aktuell wird der Großteil des recycelten Polyesters in der Industrie aus PET-Flaschen gewonnen und nur 1 aller Fasern zu neuen Fasern recycelt. Die gemeinsame Leistung stellt einen wichtigen Meilenstein für das letztendliche Ziel des Konsortiums dar: Ein geschlossener Faser-zu-Faser-Kreislauf im industriellen Maßstab unter Verwendung des Biorecycling-Verfahrens von CARBIOS.

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit mehr als 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur voran, indem es die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler*innen der Welt kreiert. Zu unseren Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit renommierten Designer*innen und Marken, um sportliche Akzente in der Modewelt zu setzen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 20.000 Mitarbeiter*innen. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland.

Über CARBIOS:

CARBIOS ist ein Biotech-Unternehmen, das biologische Lösungen entwickelt und industriell umsetzt, um den Lebenszyklus von Kunststoffen und Textilien neu zu gestalten. Inspiriert von der Natur entwickelt CARBIOS enzymbasierte Prozesse zum Abbau von Kunststoffen mit dem Ziel, die Verschmutzung von Kunststoffen und Textilien zu vermeiden und den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen. Seine beiden bahnbrechenden Technologien für das Biorecycling von PET und den biologischen Abbau von PLA haben einen industriellen und kommerziellen Maßstab erreicht. Seine Biorecycling-Demonstrationsanlage ist seit 2021 in Betrieb, und eine erste industrielle Anlage wird derzeit in Partnerschaft mit Indorama Ventures gebaut. CARBIOS wurde 2011 von Truffle Capital gegründet und hat wissenschaftliche Anerkennung erhalten, insbesondere durch eine Titelgeschichte im Magazin Nature. Das Unternehmen wird von renommierten Marken aus der Kosmetik-, Lebensmittel- und Bekleidungsindustrie unterstützt, um die Recyclingfähigkeit und Zirkularität ihrer Produkte zu verbessern. Nestlé Waters, PepsiCo und Suntory Beverage Food Europe sind Mitglieder eines von CARBIOS und L'Oréal gegründeten Verpackungskonsortiums. Patagonia, PUMA, PVH Corp. und Salomon arbeiten mit CARBIOS in einem Textilkonsortium zusammen. Besuchen Sie www.carbios.com/en, um mehr über die Biotechnologie zu erfahren, die die Zirkularität von Kunststoff und Textilien vorantreibt.

