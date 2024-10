Nürnberg (ots) -Jedes Jahr verursachen Retouren im Onlinehandel immense Kosten und logistische Herausforderungen. Häufig sind die zurückgesendeten Produkte unbeschädigt, doch der Aufwand für Rückabwicklung und Wiedereinlagerung ist hoch. Amazon hat mit "Retourenkauf" eine Lösung gefunden: gebrauchte und neuwertige Produkte zu reduzierten Preisen, oft nur mit beschädigter Verpackung."Amazon hat erkannt, wie man mit Retouren besser umgehen kann. Durch den Verkauf zu reduzierten Preisen können sie Kosten sparen und gleichzeitig Schnäppchenjäger anziehen", erklärt Konstantinos Vasiadis, CEO der Elvinci.de GmbH und Experte für Retourenmanagement. "Diese Methode zeigt, dass kreative Lösungen im Retourenmanagement möglich sind." Worauf Amazon mit Retourenkauf in der Zukunft achten sollte und was andere Händler sich davon abschauen können, erklärt Konstantinos Vasiadis in diesem Beitrag.Die allgemeine Situation im OnlinehandelMit der kontinuierlichen Expansion des Onlinehandels steigt auch die Anzahl der Retouren. Diese Rücksendungen stellen eine erhebliche logistische Herausforderung dar - angefangen bei der Inspektion und Klassifizierung der zurückgesendeten Waren bis hin zur Wiedervermarktung. Für viele Händler ist die effiziente Handhabung dieser Prozesse entscheidend, um nicht nur die Kosten, sondern auch die Umweltbelastung zu minimieren. Amazon hat dies erkannt und bietet mit dem Retourenkauf eine Lösung, die den wirtschaftlichen und ökologischen Anforderungen gerecht wird.Einheitliche Einstufung der ProduktzuständeEin zentraler Aspekt beim Verkauf von Retouren ist dabei die präzise Einstufung der Produktzustände. Kategorien wie "Wie neu" oder "Sehr gut" müssen klar definiert sein, um die Erwartungen der Kunden zu erfüllen. Denn was für einen Kunden als "sehr gut" gilt, mag für einen anderen als "akzeptabel" erscheinen. Um solche Diskrepanzen zu vermeiden, ist es sinnvoll, wenn man die menschliche Beurteilung so weit wie möglich eliminieren kann. Das funktioniert durch genaue Angaben wie zum Beispiel, "die Delle ist 3 cm groß". Im Anschluss entscheidet dann das System beziehungsweise die KI, was das bedeutet. Auf diese Weise passieren weniger menschliche Fehler.Die korrekte Einstufung der Produkte ist nicht nur eine Frage der Genauigkeit, sondern auch des Vertrauens. Kunden, die gebrauchte oder retournierte Produkte kaufen, haben klare Erwartungen bezüglich der Qualität und Funktionalität. Wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden, könnten Enttäuschungen zu negativen Bewertungen führen, was wiederum das Markenimage schädigen könnte. Insbesondere bei einem Unternehmen wie Amazon, das auf Kundenbewertungen stark angewiesen ist, ist die Zufriedenheit der Käufer entscheidend.Um Enttäuschungen vorzubeugen, kann man transparente Richtlinien zur Einstufung der Zustände auf seiner Website bereitstellen. Dadurch können Kunden besser nachvollziehen, was sie bei einem Produkt in einer bestimmten Kategorie erwarten können. Auch eine klare Kommunikation darüber, dass diese Produkte möglicherweise kosmetische Mängel aufweisen, aber funktional einwandfrei sind, kann das Vertrauen stärken. So kann man sicherstellen, dass Kunden ein positives Einkaufserlebnis mit Retourenwaren haben.Regulatorische und rechtliche HerausforderungenEin weiterer Aspekt, den Onlinehändler beim Retourenkauf berücksichtigen müssen, sind die unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen in den verschiedenen Märkten, in denen sie tätig sind. Rückgaberechte, Garantieansprüche und Datenschutzvorgaben variieren je nach Land und Region erheblich. Insbesondere der Umgang mit Kundendaten während des Retourenprozesses erfordert höchste Sorgfalt, um den strengen Datenschutzbestimmungen gerecht zu werden. Eine lückenlose Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben ist notwendig, um rechtliche Risiken zu minimieren und das Vertrauen der Verbraucher zu erhalten.Zukunftsperspektiven und NachhaltigkeitDie Rücksendung von Produkten führt zu zusätzlichen Transportwegen und damit verbundenen CO2-Emissionen. Amazon hat mit dem Retourenkauf bereits einen wichtigen Schritt unternommen, muss aber weiter in nachhaltige Logistiklösungen investieren, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Eine Lösung für dieses Problem bietet Konstantinos Vasiadis mit der eigens entwickelten Palettierungs-App von elvinci. Durch das Scannen der eindeutigen Identifikationsnummer erfolgen mehrere Schritte parallel: Zunächst wird die Palettengröße und -position für die Ware definiert. Anschließend können die Paletten entsprechend beladen werden, um den LKW im weiteren Prozess optimal zu befüllen. Dabei setzt elvinci auf eine Auswahlmöglichkeit verschiedener Palettengrößen. Dank dieser Transportoptimierung im Retourenmanagement ist es möglich, das Maximum an Ware auf Paletten zu transportieren.Wichtig wäre darüber hinaus, dass Amazon die Balance zwischen dem Verkauf von Retourenprodukten und der Vermarktung von Neuprodukten sorgfältiger steuert, um die Preisstruktur nicht zu gefährden. Zu aggressive Preisnachlässe auf retournierte Produkte könnten den Marktpreis für Neuwaren unter Druck setzen. Langfristig sollten Händler auch verstärkt darauf achten, Überproduktion zu vermeiden, die unweigerlich zu höheren Retourenraten führt.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Amazon mit dem Retourenkauf eine effektive Methode gefunden hat, um Retouren wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll zu handhaben. Dennoch gibt es weiterhin Herausforderungen - insbesondere im Bereich der Produktklassifizierung, der rechtlichen Rahmenbedingungen und der Nachhaltigkeit - die angegangen werden müssen, um das volle Potenzial dieses Modells auszuschöpfen.