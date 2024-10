Das Versicherungsportfolio von FRIDAY in Deutschland und Frankreich geht an Allianz Direct. Mit der Übernahme, die bis Mitte 2025 abgeschlossen sein soll, stärkt der Online-Versicherer der Allianz Gruppe seine Position auf dem deutschen Markt für Direktversicherungen. Allianz Direct erwirbt vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung der Aufsichtsbehörden das Versicherungsportfolio von FRIDAY in Deutschland und Frankreich. Mit diesem Schritt will der paneuropäische Online-Versicherer der Allianz ...

