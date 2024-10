Wien (www.fondscheck.de) - Nordea 1 - Diversified Growth Fund (ISIN LU2812614878/ WKN A40F19) heißt der neue Multi-Asset-Fonds des Vermögensverwalters Nordea Asset Management, so die Experten von "FONDS professionell".Der Vermögensverwalter Nordea Asset Management habe seine Multi-Asset-Produktpalette um den Nordea 1 - Diversified Growth Fund erweitert, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Der Fonds richte sich an professionelle und private Anleger, die in einem anspruchsvollen Marktumfeld aktienähnliche Renditen anstreben, dabei aber das Abwärtsrisiko kontrollieren wollten. ...

