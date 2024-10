Der DAX hat am Dienstag seine Gewinne nicht behaupten können. Stärkster Wert war Adidas mit plus 3,8 Prozent. Analysten lobten die endgültigen Zahlen des Sportartikelherstellers für das vergangene Quartal. Für Index-Schlusslicht Volkswagen ging es vor den am Mittwoch erwarteten Quartalszahlen und der Sorge um eine mindestens deutlich gesenkte Dividende um 3,2 Prozent bergab. Nach einem freundlichen Start rutschte der deutsche Leitindex im Tagesverlauf sukzessive ab und schloss am Ende 0,27 Prozent ...

