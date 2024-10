Die Nestlé-Aktie verzeichnete am Dienstag einen spürbaren Rückgang an der Schweizer Börse. Trotz positiver Quartalszahlen und einer Anhebung der Jahresziele durch den Nahrungsmittelkonzern reagierten Anleger zurückhaltend. Der Aktienkurs fiel zeitweise um 1,6 Prozent auf 83,58 CHF. Analysten bemängelten den enttäuschenden Umsatz des Herzmittels Entresto sowie Abschreibungen im Zusammenhang mit der Übernahme von Morphosys. Zudem profitierte der Umsatz des Krebsmittels Pluvicto von einem Sondereffekt, was die Nachhaltigkeit des Wachstums in Frage stellt.

Ausblick und Dividendenerwartungen

Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn je Aktie von 4,62 CHF. Die Dividendenerwartung für das laufende Jahr liegt bei 3,05 CHF pro Aktie, was eine leichte Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 3,00 CHF darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Nestlé-Aktie beträgt 91,44 CHF, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial vom aktuellen Kursniveau signalisiert.

