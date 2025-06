La Tour-de-Peilz - Nach über drei Jahrzehnten im Unternehmen geht der Direktor von Nestlé Schweiz, Eugenio Simioni, vorzeitig in den Ruhestand. Er werde das Unternehmen per Anfang September verlassen, teilte der Nahrungsmittelriese am Montag mit. Zum Nachfolger wurde Nestlés Österreich-Chef Cédric Boehm ernannt. Simioni, der über zehn Jahre an der Spitze des Unternehmens in der Schweiz stand, wird sich den Angaben zufolge künftig auf beratende Tätigkeiten ...

