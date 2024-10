Zürich - ABB hat mit der schrittweisen Eröffnung eines neuen 100-Millionen-Dollar-Campus in New Berlin im US-Bundesstaat Wisconsin begonnen. Der Standort erhöhe die Produktionskapazitäten für elektrische Antriebstechnik in den USA und erfülle die Anforderungen des «Build America Buy America Act» (BABAA), teilte ABB am Dienstag mit. Das neue Werk werde durch ein digitales Customer Experience Center und ein Labor ergänzt, um den Kundenservice in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...