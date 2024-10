Die Evotec SE bereitet sich auf die Veröffentlichung ihrer Ergebnisse für die ersten neun Monate des Jahres 2024 vor. Am 6. November wird das Hamburger Biotechnologieunternehmen nicht nur seine Finanzzahlen präsentieren, sondern auch Einblicke in den Fortschritt der Strukturanpassungen und den aktuellen Stand des Strategieentwicklungsprozesses geben. Für Investoren und Analysten bietet sich die Möglichkeit, an einem Webcast teilzunehmen, bei dem die Unternehmensführung die Ergebnisse erläutern und Fragen beantworten wird.

Kursrallye trotz herausforderndem Umfeld

Trotz eines herausfordernden Marktumfelds konnte die Evotec-Aktie zuletzt deutliche Kursgewinne verzeichnen. Mit einem Plus von 4,1 Prozent auf 7,35 Euro zeigte sich das Papier am Handelsplatz XETRA in robuster Verfassung. Allerdings liegt der Kurs noch weit unter dem 52-Wochen-Hoch von 21,69 Euro. Analysten sehen dennoch Potenzial und haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,76 Euro ausgegeben, was auf weiteres Aufwärtspotenzial hindeutet.

