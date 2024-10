Unterföhring (ots) -30. Oktober 2024. Ob dieser Zweikampf allen Beteiligten schmeckt? Wird dieses Duell magisch? Am Samstag treten die Ehrlich Brothers bei "Schlag den Star" live auf ProSieben gegen die Star-Köche Tim Raue und Alexander Kumptner an. Wer gewinnt 100.000 Euro?Die Ehrlich Brothers sind fest entschlossen all ihr Können in den Ring zu werfen: "Entweder ihr lasst uns gewinnen - oder wir lassen euch verschwinden!" Doch die Starköche lassen sich selbst von Magie nicht aus der Ruhe bringen: "Wenn ihr den Hasen aus dem Hut zieht, ziehen wir euch das Fell über die Ohren." Kommen sie damit dem Sieg näher?In bis zu 15 Runden treten die Gegner bei "Schlag den Star" im direkten Duell gegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Matthias Opdenhövel führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Brainpool."Schlag den Star" am Samstag, 2. November 2024, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf JoynPressekontakt:Nathalie GalinaCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5898172