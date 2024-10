Die OMV-Aktie (WKN: 874341) gibt am Mittwoch leicht auf 38,62 € nach. Was belastet das Papier des österreichischen Energiekonzerns, das seit sechs Monaten mehr oder weniger in einer Seitwärtsrange feststeckt? Schwache Ölpreise belasten Die schwachen Rohölpreise im dritten Quartal belasten die Geschäftsergebnisse des österreichischen Öl-, Gas- und Chemiekonzerns OMV. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, sank das um Lagereffekte bereinigte operative ...

Den vollständigen Artikel lesen ...