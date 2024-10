Infineon hat den weltweit dünnsten 20-Mikrometer-Silizium-Stromversorgungs-Wafer vorgestellt - ein echter Durchbruch, der die Verlustleistung um über 15 % senkt und die Effizienz und Leistungsdichte für anspruchsvolle Anwendungen wie KI-Server und Rechenzentren erhöht. Trotz des großen Interesses an KI bleibt der Umsatz von Infineon im Bereich KI mit geschätzten 2 % bescheiden und soll innerhalb von zwei Jahren auf 6 % anwachsen - ein kleiner Teil des Gesamtkuchens. Das eigentliche Potenzial des Wafers liegt jedoch jenseits der KI: Seine nahtlose Integration in bestehende Silizium-Produktionslinien ermöglicht Skalierbarkeit in Bereichen wie Automotive, Industrie und Unterhaltungselektronik. Die Analysten von mwb research sind zuversichtlich, dass Infineon die Aktie weiterhin mit KAUFEN und einem Kursziel von EUR 40,00 einstufen wird, angetrieben von Infineons innovativem Geist und dem Streben, über Grenzen hinauszugehen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Infineon%20Technologies%20AG





© 2024 AlsterResearch