Die Daimler Truck Aktie verzeichnete am Mittwoch einen deutlichen Rückgang von über einem Prozent. Der Nutzfahrzeughersteller sieht sich weiterhin mit Herausforderungen auf dem chinesischen Markt konfrontiert. Eine zusätzliche Abschreibung in Höhe von 180 Millionen Euro auf Forderungen wurde notwendig, was die Anleger beunruhigte. Trotz dieser Belastung hält das Unternehmen an seiner Jahresprognose fest und betont, dass die operative Entwicklung nicht beeinträchtigt sei.

Analysten bleiben optimistisch

Experten sehen dennoch Potenzial für die Daimler Truck Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 52,88 EUR, was einen erheblichen Aufschlag zum aktuellen Kurs darstellt. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn je Aktie von 4,17 EUR. Die vollständigen Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 werden am 7. November veröffentlicht. Trotz der aktuellen Herausforderungen bleibt die langfristige Perspektive für den Nutzfahrzeughersteller positiv.

Daimler Truck Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...