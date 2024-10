Emittent / Herausgeber: Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. / Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalrestrukturierung

SdK vertritt Interessen der Anleiheinhaber der ESPG AG im Restrukturierungsverfahren Die ESPG AG hat am 28.10.2024 ein umfassendes Sanierungskonzept bekannt gemacht. Im Wege eines so genannten StaRUG-Verfahrens soll das Grundkapital zunächst auf 0 Euro herabgesetzt werden, die zum kompensationslosen Ausscheiden der derzeitigen Aktionäre führe. Im Anschluss soll das Grundkapital auf 50.000 Euro erhöht werden, wobei ausschließlich die ESPG ReCap Partners SCSp als neu gegründete Beteiligungsgesellschaft sowie die ESPG BondCo S.à.r.l. ("BondCo") als Vehikel für die Anleihegläubiger zur Zeichnung zugelassen werden sollen. Hinter der ESPG ReCap Partners SCSp stehen zum großen Teil jedoch wieder die bisherigen Altaktionäre. Die Anleihe 2018/2026 (WKN: A2NBY2) soll dann in einem zweiten Schritt von der ESPG AG auf die neue BondCo übergehen. Die BondCo soll dann 10% des Eigenkapitals der restrukturierten ESPG erhalten. Die Laufzeit der Anleihe soll zeitgleich um 10 Jahre verlängert werden und die Zinsen sollen erst zum Laufzeitende gezahlt werden. Die BondCo soll sämtliche Liquidität, die ihr aus ihrer Beteiligung an der ESPG AG oder aus der Verwertung dieser Beteiligung zufließen, abzüglich Verwaltungs- und Verwertungskosten sowie eines angemessenen operativen Gewinns für den Gesellschafter, an die Anleihegläubiger auskehren. Gleichzeitig soll zur Vermeidung der Insolvenz der BondCo ein qualifizierter Rangrücktritt für die Zahlungsverpflichtungen der BondCo unter der ESPG-Anleihe aufgenommen werden. Zur Absicherung des Restrukturierungsplans habe der gemeinsame Vertreter der Anleihegläubiger bereits in Aussicht gestellt, die zum 1. Oktober 2024 geschuldeten Zinsen bis zum 30. November 2024 zu stunden. Der Gemeinsame Vertreter der Anleiheinhaber der ESPG AG, Herr Rechtsanwalt Klaus Nieding, der auch im Präsidium des Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. sitzt, ist mit der Einleitung des StaRUG-Verfahrens zum sogenannten "starken Gemeinsamen Vertreter" geworden und hiermit allein berechtigt und verpflichtet, die Rechte der Anleihegläubiger geltend zu machen. Bevor der gemeinsame Vertreter im Namen und in Vertretung aller Anleihegläubiger dem Restrukturierungsplan zustimmt oder ihn ablehnt, wird er sich nach eigener Aussage über die vorgelegten Optionen informieren und die von der Emittentin erhaltenen Unterlagen zur Verfügung stellen. Zudem wird er sich mit wesentlichen Anleihegläubigern beraten, bevor er eine solche Entscheidung trifft. Um diese Konsultation mit den Anleihegläubigern durchzuführen, hat er einen Lenkungsausschuss einberufen. Dieser Lenkungsausschuss hat die Aufgabe, den gemeinsamen Vertreter bei der Entscheidungsfindung zu beraten und zu unterstützen. Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. ("SdK") wurde zur Teilnahme an dem Lenkungsausschuss eingeladen und hat diese angenommen. Aus aktueller Sicht halten wir das gewählte Vorgehen für zumindest fragwürdig. Betroffene Anleger können sich unter www.sdk.org/espg weiterhin kostenlos für einen Newsletter registrieren. Die SdK wird die dort registrierten Anleiheinhaber mittels Newsletter über die weiteren Entwicklungen informieren. Wir bitten alle Anleiheinhaber, die sich von der SdK vertreten lassen wollen, uns zeitnah einen Depotauszug mit dem Nachweis des aktuellen Anleihebesitzes an info@sdk.org zukommen zu lassen. Diese Nachweise wurden vom gemeinsamen Vertreter kurzfristig eingefordert. Ferner bitten wir diejenigen, die uns noch keine Vertretungsvollmacht ausgestellt haben, uns diese ebenfalls zeitnah unter info@sdk.org zukommen zu lassen. Mustervollmachtsformulare finden sich unter www.sdk.org/espg in der rechten Spalte unter "Unterlagen". Ihren betroffenen Mitgliedern steht die SdK für Fragen gerne per E-Mail unter info@sdk.org oder unter der Telefonnummer 089 / 2020846-0 zur Verfügung. München, den 30.10.2024

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. Hinweis: Die SdK ist Anleiheinhaberin der Emittentin!





