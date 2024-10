EQS-News: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

The NAGA Group AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2024 nach der Fusion mit der Key Way Group



30.10.2024 / 13:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





The NAGA Group AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2024 nach der Fusion mit der Key Way Group



Hamburg, 30. Oktober 2024 - The NAGA Group AG (XETRA: N4G , ISIN: DE000A161NR7 ), Anbieter der All-in-One Finanz-SuperApp NAGA, hat heute ihren Halbjahresbericht mit dem ungeprüften Konzernabschluss für die ersten sechs Monate 2024 veröffentlicht. Das erste Halbjahr 2024 war geprägt durch den Zusammenschluss der Key Way Group (CAPEX.com) und NAGA. Die Fusion führte zu einer annähernden Verdopplung der registrierten Nutzer, der Gesamteinlagen und des Handelsvolumens. Im ersten Halbjahr 2024 verdoppelte NAGA ihren ausgewiesenen Umsatz als Folge der Fusion. Auf pro-forma-Basis erzielte NAGA einen Umsatz von EUR 31,7 Mio. (pro-forma H1/2023: EUR 36,0 Mio.), was die Optimierung zuvor unrentabler Geschäftsbereiche als Teil der neuen Strategie der NAGA-Gruppe widerspiegelt, die auf Rentabilität und operative Effizienz ausgerichtet ist. Als Beleg für die konsequente Umsetzung der Strategie und die Realisierung der ersten Synergien aus dem Zusammenschluss sanken die direkten Kosten um 30 % auf rund EUR 6,2 Mio. (pro-forma H1/2023: EUR 8,7 Mio.). Darüber hinaus wurden die Personalkosten um 18 % auf rund EUR 5,7 Mio. (pro-forma H1/2023: EUR 7,0 Mio.) und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 23 % auf rund EUR 5,8 Mio. (pro-forma H1/2023: EUR 7,6 Mio.) reduziert. Infolgedessen stieg das EBITDA um 85 % auf EUR 2,8 Mio. (pro-forma H1/2023: EUR 1,5 Mio.), was nicht nur das Umsatzwachstum widerspiegelt, sondern auch den strategischen Fokus der Gruppe auf die Realisierung operativer Synergien durch Optimierung der Kostenstruktur und die erfolgreiche Durchführung der Post-Merger-Integration. Octavian Patrascu, CEO der The NAGA Group AG: "In der ersten Jahreshälfte haben wir daran gearbeitet, den Zusammenschluss aus rechtlicher und regulatorischer Sicht zu finalisieren. Die ersten operativen Synergien zahlen sich bereits aus. Diese positiven Effekte werden sich auch im Jahr 2025 fortsetzen, da wir uns dem Wachstum von NAGA verschrieben haben."



Earnings Call

CEO Octavian Patrascu wird heute um 14.00 Uhr MEZ die Halbjahresergebnisse 2024 im Rahmen einer Webcast-Präsentation präsentieren. Der Webcast/Call wird in englischer Sprache abgehalten. Bitte folgen Sie dem Link, um sich anzumelden und am Webcast/Call teilzunehmen: https://www.nuways-ag.com/events/h1-2024-earnings-call-3uy1dvmj?lng=de .



Weitere Informationen

Der vollständige Halbjahresbericht 2024 der The NAGA Group AG ist unter https://group.naga.com/de/investor-relations/financial-reports?lang=de verfügbar.



Über NAGA

NAGA ist ein führendes deutsches Fintech-Unternehmen, das eine SuperApp anbietet, mit dem Ziel, Social Trading, Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und Neo-Banking in einer einheitlichen Plattform zu vereinen, die von seiner eigenen fortschrittlichen Technologie angetrieben wird. NAGA ist in über 100 Ländern mit 9 lokalen Büros tätig und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen für Fiat- und Kryptowährungen an. Die Plattform verfügt über eine physische VISA-Karte mit Fiat- und automatischer Kryptowährungsumrechnung sowie Cashback, dynamische soziale Feeds und fortschrittliche Autokopierfunktionen, die es den Nutzern ermöglichen, die Strategien erfolgreicher Händler zu replizieren. NAGA wurde für eine globale Gemeinschaft entwickelt und bietet ein integratives und effizientes Finanzökosystem für persönliche Finanzen und Handel.



Investor-Relations-Kontakt

The NAGA Group AG

Michael Milonas

Mitgründer und stellvertretender CEO

ir@naga.com



30.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com