Die Naga Group übernimmt die Trade Capital UK. Mit dem Kauf dieses Finanzdienstleistungsunternehmen tritt die Naga Group wieder in den britischen Markt ein. Man will nun das eigene Angebot in Partnerschaft mit dem Zukauf in Großbritannien einführen. Der Kaufpreis für Trade Capital UK liegt bei 1,24 Millionen GBP. Dies schließt eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...