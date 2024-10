© Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images



Der Wirtschaftsprüfer von Super Micro Computer, Ernst & Young (EY), ist zurückgetreten, wie aus einer Wertpapieranmeldung vom Mittwoch hervorgeht. Die Aktie verliert über ein Drittel an Wert.EY wurde im März 2023 mit der Durchführung einer Prüfung für das am 30. Juni 2024 endende Geschäftsjahr des Serverherstellers beauftragt und hat keinen Bericht über die Finanzberichte von Super Micro veröffentlicht, heißt es in der Anmeldung. "Wir treten zurück, weil wir kürzlich auf Informationen aufmerksam geworden sind, die dazu geführt haben, dass wir uns nicht mehr auf die Zusicherungen des Managements und des Prüfungsausschusses verlassen können und nicht mehr bereit sind, mit den vom Management …