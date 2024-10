Der Präsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB), Martin Schlegel, hat am Mittwoch erklärt, dass die SNB "bereit ist, auf den Druck auf den Schweizer Franken zu reagieren". Weitere Zitate Der Schweizer Franken ist ein sicherer Hafen, der in unsicheren Zeiten an Wert gewinnt. Die SNB ist bereit, wenn nötig von ihren Standorten in der Schweiz oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...