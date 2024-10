Toyota plant die Markteinführung eines neuen Elektro-SUV in Indien und wird diesen ab Frühjahr 2025 von Suzuki beziehen - wohl auch für den Export. Es ist das erste rein elektrische Modell, das die Japaner im Rahmen ihrer 2016 angekündigten langjährigen Allianz gemeinsam anbieten wollen. Maruti Suzuki, Suzukis lokales Joint-Venture-Unternehmen, wird Toyotas kommenden Elektro-SUV in Hansalpur, einem Dorf im westlichen Bundesstaat Gujarat in Indien, ...

