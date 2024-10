NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Chemiekonzerns zum dritten Quartal sorge für Erleichterung, schrieb Analyst Peter Clark in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Zwar gebe es eine gewisse Skepsis hinsichtlich der Ziele für das laufende vierte Quartal, doch es sehe eher danach aus, dass BASF mehr liefern könnte, sobald sich die Restrukturierungsmaßnahmen zunehmend stärker bemerkbar machten./ck/tih



