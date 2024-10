DJ Commerzbank schafft neues Ressort für weitere Zukäufe - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Die neue Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp peilt weitere Übernahmen an und schafft dafür einem Zeitungsbericht zufolge unterhalb des Vorstands ein neues Ressort. Es heiße "Corporate M&A and Investments" und solle ab dem 1. Dezember von Matthias Pohl geleitet werden, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf eine Meldung im Intranet der Bank, die der Zeitung vorliege. Der 51-Jährige Pohl ist derzeit Leiter des Bereichs Corporate M&A and Investments. Er steige durch die Aufwertung seiner Einheit zum Bereichsvorstand auf. Zudem werde Pohls Team vom Finanz- in das CEO-Ressort verschoben.

"Die künftige Ausgestaltung der Einheit als Executive-Bereich und die Umhängung ins CEO-Ressort wird der zunehmenden strategischen Bedeutung von Corporate M&A gerecht, insbesondere vor dem Hintergrund unserer Wachstumsstrategie", habe Orlopp in der Intranet-Mitteilung erklärt. Pohl bringe die optimalen Voraussetzungen dafür mit.

Bei der Commerzbank war kurzfristig keine Stellungnahme oder Bestätigung zu erhalten.

