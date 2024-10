Die Nestlé-Aktie verzeichnete am Dienstag einen Rückgang an der Schweizer Börse SIX. Im Handelsverlauf fiel der Kurs um 0,7 Prozent auf 82,46 CHF, wobei das Tagesminimum bei 82,10 CHF lag. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche zeigen sich Analysten optimistisch für die Zukunft des Unternehmens. Das durchschnittliche Kursziel wird auf 90,89 CHF geschätzt, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

Dividendenaussichten und Marktherausforderungen

Für das laufende Jahr prognostizieren Experten eine Dividende von 3,05 CHF pro Aktie, was eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Allerdings steht Nestlé, wie andere Konsumgüterriesen, vor Herausforderungen durch gestiegene Preise und veränderte Nachfragemuster. Dennoch könnte das Unternehmen vor einem Comeback stehen, da es Strategien entwickelt, um seinen Kurs in diesem schwierigen Marktumfeld zu korrigieren und seine Position als führender Akteur in der Branche zu behaupten.

