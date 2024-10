In der vergangenen Woche waren erste Berichte über die milliardenschwere Übernahme des US-Softwarekonzerns Altair durch Siemens bekannt geworden. Nun hat der Industriekonzern bereits Nägel mit Köpfen gemacht und ein Angebot vorgelegt. Im schwachen Marktumfeld reagiert die Aktie am Donnerstag marktkonform mit einem kleinen Minus.Siemens will für Altair 113 Dollar je Aktie zahlen, wie der DAX-Konzern am Mittwoch nach Börsenschluss in New York mitteilte. Dies entspricht einem Unternehmenswert von ungefähr ...

