DJ Stellantis mit Umsatzrückgang - will US-Lagerbestände zügig abbauen

Von Louis Goss und Dominic Chopping

AMSTERDAM (Dow Jones)--Stellantis hat im dritten Quartal einen Umsatzrückgang um fast ein Drittel verzeichnet, der hauptsächlich auf einen deutlichen Rückgang der Auslieferungen zurückzuführen ist. Der Autohersteller machte dafür vorübergehende Produktionslücken, Lagerabbau in Nordamerika und ein schwieriges Marktumfeld in Europa verantwortlich. Stellantis bekräftigte seine Ende September aktualisierte Prognose für das Gesamtjahr.

Der Umsatz sank im Quartal um 27 Prozent auf 33 Milliarden Euro, die Auslieferungen gingen um 20 Prozent zurück. Der Umsatzrückgang war eine Punktlandung verglichen mit den Konsensschätzungen, die ebenfalls bei 33 Milliarden Euro lagen. Stellantis will zügig in den USA die übergroßen Lagerbestände bei den US-Händlern reduzieren, sieht sich aber auch auf Kurs, dieses Jahr etwa 20 neue Modelle auf den Markt zu bringen. Die Verkäufe in den USA wurden auch durch Lücken im Produktportfolio gebremst. Das Unternehmen will ab Ende 2024 eine neue Fahrzeuggeneration auf den Markt bringen, mit der es hofft, den Rückstand aufzuholen.

US-Autohändler beschweren sich seit langem darüber, dass die Autos von Stellantis weniger erschwinglich sind als die der Wettbewerber, was die Käufer abschrecke und zu einem Überangebot bei den Händlern führe. Als Reaktion darauf hat Stellantis die Kaufanreize erhöht und seine Bemühungen zur Verringerung der ausgelieferten Fahrzeuge intensiviert. Der US-Händlerbestand wurde zwischen Ende Juni und Ende Oktober um mehr als 80.000 Einheiten abgebaut, und das Unternehmen sieht sich auf dem besten Weg, sein bereits angekündigtes Ziel von 100.000 Einheiten bis Ende November zu erreichen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2024 04:06 ET (08:06 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.