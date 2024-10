EQS-Ad-hoc: INDUS Holding AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

INDUS Holding AG: INDUS senkt aufgrund von nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus dem jährlichen Wertminderungstest die EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2024



31.10.2024 / 09:51 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014



Schlagworte: Prognoseänderung



INDUS senkt aufgrund von nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus dem jährlichen Wertminderungstest die EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2024



Bergisch Gladbach, 31. Oktober 2024 - Der Vorstand der INDUS Holding AG hat heute beschlossen, die EBIT-Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2024 von der zuletzt am 31. Juli 2024 veröffentlichten EBIT-Prognose von 125 bis 145 Mio. Euro auf 115 bis 125 Mio. Euro anzupassen. Ursache dafür ist im Wesentlichen der planmäßige, jährliche Wertminderungstest, der im Rahmen des aktuell laufenden Planungsprozesses auf den Stichtag 30. September 2024 durchgeführt wurde. Als Ergebnis dieser Prüfung ergab sich aus Sicht des Vorstands das Erfordernis, im dritten Quartal 2024 nicht zahlungswirksame Wertminderungen auf Geschäfts- und Firmenwerte (Goodwill) sowie immaterielle Vermögenswerte in Höhe von 5,2 Mio. Euro im Segment Infrastructure und in Höhe von 1,5 Mio. Euro im Segment Materials vorzunehmen. Das Erfordernis für diese Wertminderungen resultiert aus reduzierten Prognosen zukünftiger Cashflows der von den Wertminderungen betroffenen zwei Einheiten. Unter Berücksichtigung dieser Wertminderungen in einer Gesamthöhe von 6,7 Mio. Euro liegen die vorläufigen Geschäftszahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024 bei einem Umsatz von rund 1,28 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,36 Mrd. Euro) und einem operativen Ergebnis (EBIT) von rund 95,9 Mio. Euro (Vorjahr: 116,9 Mio. Euro). Die Umsatzerlöse für das Gesamtjahr 2024 erwartet der Vorstand weiter in einem Bereich zwischen 1,70 und 1,80 Mrd. Euro, die EBIT-Marge im Band zwischen 7 und 8 % und den Free Cashflow über 110 Mio. EUR. Die Zusammensetzung der Umsatzerlöse und des operativen Ergebnisses (EBIT) entsprechen der Darstellung auf Seite 72 des Geschäftsberichts 2023 der INDUS Holding AG.



Wichtiger Hinweis:

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der INDUS Holding AG und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die INDUS Holding AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt:

Dafne Sanac & Nina Wolf

Investor Relations & Öffentlichkeitsarbeit



INDUS Holding AG

Kölner Straße 32

51429 Bergisch Gladbach



Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-32

Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-73

E-Mail investor.relations@indus.de

E-Mail presse@indus.de

www.indus.de



Ende der Insiderinformation



31.10.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com