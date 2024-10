Die Super Micro Computer-Aktie (WKN: A0MKJF) hat Halloween leider ernst genommen und Aktionäre mit einer Horrornachricht geschockt. Am gestrigen Mittwoch ging es an der Nasdaq um schaurige -33% mit dem Papier des Serverspezialisten nach unten. Was war der Auslöser des Crashs und ist die Aktie nun ein Kauf? Ernst & Young legt Mandat nieder Auslöser des Kursbebens war nicht das Technologiekonzern selbst, sondern sein Wirtschaftsprüfer Ernst & Young. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...