Die KION Group hat im 3. Quartal 2024 zufriedenstellende Ergebnisse erzielt. Der Umsatz von EUR 2,7 Mrd. (-1% ggü. Vorjahr) verfehlte den Konsens um knapp 1%. Das bereinigte (adj.) EBIT von EUR 220 Mio. (-2% yoy; Marge: -10bps yoy bei 8,1%) lag 8% über dem Konsens, und der Auftragseingang übertraf trotz eines Rückgangs von 8% yoy und qoq auf EUR 2,43 Mrd. den Konsens noch immer deutlich um 3%. Ein lebhaftes Servicegeschäft in den beiden Segmenten Industrial Trucks & Services (IT&S) und Supply Chain Solutions (SCS) stützte die Umsatzentwicklung, während Kosteneffizienzmaßnahmen bei SCS die Margen stützten. Aufgrund der besseren Visibilität für das vierte Quartal hat KION seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 auf EUR 11,4 Mrd. bis 11,6 Mrd. (gegenüber EUR 11,3 Mrd. bis 11,7 Mrd. zuvor) präzisiert, was ein 0% bis +1%iges Wachstum im Jahresvergleich impliziert. Die Spanne für das adj. EBIT wurde auf EUR 850 Mio. bis 910 Mio. eingeengt (von EUR 830 Mio. bis 920 Mio.), was +8% bis +15% im Jahresvergleich entspricht. mwb research passt die Schätzungen an die veränderte Prognose an. Daraus ergibt sich ein unverändertes Kursziel von EUR 46,00 und mwb research bekräftigt die Empfehlung KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Kion%20Group%20AG





© 2024 AlsterResearch